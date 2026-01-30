logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Fotogalería

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

Finalmente pudo ser llevado a un centro de tratamiento contra las adicciones en Soledad

Por Pulso Online

Enero 30, 2026 09:58 a.m.
A
Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

Una persona con problemas de adicción fue llevado a un anexo, luego de que su madre pidió el apoyo del personal de un centro de tratamiento en Soledad.

Según la Dirección de Seguridad Pública, los elementos auxiliaron a la mujer que pidió el apoyo.

De acuerdo con un video en redes sociales, fue la noche del jueves que, en el centro de Soledad, un joven con problemas de adicción intentó huir de la casa de su madre.

Incluso, el joven trepó por inmuebles aledaños para evadir el traslado, pero finalmente pudo ser llevado por personal del centro de rehabilitación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Con cristal, arrestan a cuatro en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud, esto en trabajos que buscan mantener la paz social en el municipio. En la calle G...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus
Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus

Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus

SLP

Pulso Online

Varios sujetos lograron llevarse dinero y mercancía diversa

Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)
Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)

SLP

Pulso Online

Finalmente pudo ser llevado a un centro de tratamiento contra las adicciones en Soledad

Emboscan a policías estatales en San Ciro; tres heridos
Emboscan a policías estatales en San Ciro; tres heridos

Emboscan a policías estatales en San Ciro; tres heridos

SLP

Redacción

Hay cuatro presuntos maleantes detenidos, entre éstos el jefe de la policía municipal

Carambola en puente de Coronel Romero
Carambola en puente de Coronel Romero

Carambola en puente de Coronel Romero

SLP

Redacción

Hubo un lesionado y daños materiales de consideración