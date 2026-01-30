Joven intenta huir de rehabilitación escalando casas (video)
Finalmente pudo ser llevado a un centro de tratamiento contra las adicciones en Soledad
Una persona con problemas de adicción fue llevado a un anexo, luego de que su madre pidió el apoyo del personal de un centro de tratamiento en Soledad.
Según la Dirección de Seguridad Pública, los elementos auxiliaron a la mujer que pidió el apoyo.
De acuerdo con un video en redes sociales, fue la noche del jueves que, en el centro de Soledad, un joven con problemas de adicción intentó huir de la casa de su madre.
Incluso, el joven trepó por inmuebles aledaños para evadir el traslado, pero finalmente pudo ser llevado por personal del centro de rehabilitación.
