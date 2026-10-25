logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Jóvenes en moto chocan contra dos vehículos

Circulaban por la carretera a Matehuala cuando ocurrió el accidente cerca del distribuidor

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Jóvenes en moto chocan contra dos vehículos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados al chocar contra dos vehículos que estaban en parada momentánea e intentaron pasar a un costado de los mismos en la carretera a Matehuala próximo al distribuidor Juárez.

      El hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche del viernes, en que el conductor y su acompañante se desplazaban a bordo de una moto por la lateral de la carretera a Matehuala.

      Al aproximarse al Distribuidor Juárez, el conductor intentó pasar entre los vehículos detenidos pero no calculó la distancia y así chocó primero contra la parte posterior de una camioneta y enseguida también impactó contra otro automóvil.

      Por los impactos, los ocupantes se proyectaron al piso con todo y moto, siendo atendidos posteriormente por los paramédicos de la Policía Municipal; el conductor tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital a recibir atención médica, en tanto que los golpes de su compañero eran menores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos
        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos

        Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos

        SLP

        Redacción

        Policías municipales localizaron bolsas con presunta droga, efectivo y una báscula en Gálvez.

        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor
        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor

        Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor

        SLP

        Huasteca Hoy

        Elementos de seguridad y veladores acudieron al reporte, pero no encontraron al conductor ni testigos

        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP
        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP

        Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP

        SLP

        Redacción

        La colaboración entre fiscalías potosina y de Nuevo León permitió la captura del presunto responsable

        Recuperan dos carros con reporte de robo
        Recuperan dos carros con reporte de robo

        Recuperan dos carros con reporte de robo

        SLP

        Redacción