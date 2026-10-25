Jóvenes en moto chocan contra dos vehículos
Circulaban por la carretera a Matehuala cuando ocurrió el accidente cerca del distribuidor
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Dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados al chocar contra dos vehículos que estaban en parada momentánea e intentaron pasar a un costado de los mismos en la carretera a Matehuala próximo al distribuidor Juárez.
El hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche del viernes, en que el conductor y su acompañante se desplazaban a bordo de una moto por la lateral de la carretera a Matehuala.
Al aproximarse al Distribuidor Juárez, el conductor intentó pasar entre los vehículos detenidos pero no calculó la distancia y así chocó primero contra la parte posterior de una camioneta y enseguida también impactó contra otro automóvil.
Por los impactos, los ocupantes se proyectaron al piso con todo y moto, siendo atendidos posteriormente por los paramédicos de la Policía Municipal; el conductor tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital a recibir atención médica, en tanto que los golpes de su compañero eran menores.
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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.
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