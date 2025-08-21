logo pulso
Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Seguridad

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Los hechos se registraron cerca de las 08:00 de la mañana

Por Redacción PULSO

Agosto 21, 2025 09:51 a.m.
Un total de 11 lesionados, fue el resultado de un choque con volcadura en la carretera a México (57).

Los hechos, se registraron cerca de las 08:00 de la mañana en el kilómetro 189 entre el tramo del puente de Los Lagos y el Puente del Eje 128, con dirección al distribuidor Benito Juárez.  En la zona, una camioneta Dodge chocó de forma lateral con una camioneta Toyota de transporte de personal, misma que pierde el control saliéndose de la cinta asfáltica para volcar y finalmente quedar en provisión normal.

Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja, Guardia Civil de Villa de Pozos y unidades de Protección Civil, así como una ambulancia particular, quienes trasladaron a los lesionados para su atención médica . 

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente. 

