Habrá comité pro mujeres violentadas

CIUDAD VALLES.- Habrá un Comité de apoyo a mujeres violentadas que actuará bajo la tutela de la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Gloria Serrato Sánchez.

El grupo se llamará Centro Libre en donde habrá psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y asesoras económicas para ayudar a la mujer que denuncie y quiere salir de la violencia.

Este grupo se apoyará en el Comité Libre es Nuestra que se conformará por mujeres vigilantes que apoyarán desde colonias y sectores a las que necesiten asesoría o ayuda.

Refirió que desde el 1 de julio comenzaron las actividades en la región y que estas acciones están avaladas por la Secretaría Nacional de las Mujeres.

