logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habrá comité pro mujeres violentadas

Por Redacción

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá comité pro mujeres violentadas

CIUDAD VALLES.- Habrá un Comité de apoyo a mujeres violentadas que actuará bajo la tutela de la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Gloria Serrato Sánchez.

El grupo se llamará Centro Libre en donde habrá psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales y asesoras económicas para ayudar a la mujer que denuncie y quiere salir de la violencia.

Este grupo se apoyará en el Comité Libre es Nuestra que se conformará por mujeres vigilantes que apoyarán desde colonias y sectores a las que necesiten asesoría o ayuda.

Refirió que desde el 1 de julio comenzaron las actividades en la región y que estas acciones están avaladas por la Secretaría Nacional de las Mujeres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre
Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre

SLP

Carmen Hernández

Temblor afecta a Valles y Ébano
Temblor afecta a Valles y Ébano

Temblor afecta a Valles y Ébano

SLP

Redacción

El movimiento telúrico no generó daños, solo el susto

Habrá comité pro mujeres violentadas
Habrá comité pro mujeres violentadas

Habrá comité pro mujeres violentadas

SLP

Redacción

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

SLP

Jesús Vázquez