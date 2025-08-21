Atrapan a un individuo por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, hecho que se registró al brindar una respuesta inmediata a un reporte ciudadano en la colonia Cactus.

En la Comandancia Central de la corporación se recibió una llamada, en la que se solicitó la presencia de la autoridad, debido a que un individuo presentaba una actitud agresiva en un domicilio ubicado en la calle Jojoba de la colonia mencionada.

Agentes municipales fueron recibidos por la denunciante, quien manifestó que su pareja la había agredido física y verbalmente a ella y a su hija, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Oficiales tuvieron contacto con el señalado, quien después de entrevistarlo se identificó como Rodrigo “N” de 47 años de edad, a quien se le informó que sería detenido por presunta violencia familiar, además de informarle los derechos que le asisten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido fue trasladado a la Barandilla Municipal, donde fue certificado por el médico legista, y después se puso a disposición de la FGESLP.