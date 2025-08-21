logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a un individuo por violencia familiar

Por Redacción

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a un individuo por violencia familiar

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, hecho que se registró al brindar una respuesta inmediata a un reporte ciudadano en la colonia Cactus.

En la Comandancia Central de la corporación se recibió una llamada, en la que se solicitó la presencia de la autoridad, debido a que un individuo presentaba una actitud agresiva en un domicilio ubicado en la calle Jojoba de la colonia mencionada.

Agentes municipales fueron recibidos por la denunciante, quien manifestó que su pareja la había agredido física y verbalmente a ella y a su hija, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Oficiales tuvieron contacto con el señalado, quien después de entrevistarlo se identificó como Rodrigo “N” de 47 años de edad, a quien se le informó que sería detenido por presunta violencia familiar, además de informarle los derechos que le asisten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El detenido fue trasladado a la Barandilla Municipal, donde fue certificado por el médico legista, y después se puso a disposición de la FGESLP.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculado a proceso por violación agravada
Vinculado a proceso por violación agravada

Vinculado a proceso por violación agravada

SLP

Redacción

Aseguran moto robada
Aseguran moto robada

Aseguran moto robada

SLP

Redacción

Atrapan a un individuo por violencia familiar
Atrapan a un individuo por violencia familiar

Atrapan a un individuo por violencia familiar

SLP

Redacción

Asesinan a hombre en Ciudad Satélite
Asesinan a hombre en Ciudad Satélite

Asesinan a hombre en Ciudad Satélite

SLP

Redacción

En una discución delincuente le dio un tiro en la cabeza