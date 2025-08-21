Temblor afecta a Valles y Ébano

CIUDAD VALLES.- Dos veces tembló en la Huasteca, una de ellas en Ébano y otra en Valles, este martes 19 de agosto.

A las dos de la mañana con 12 minutos de este martes, a 36 kilómetros al noroeste del municipio petrolero hubo una actividad sísmica de 3.3 grados en la escala de Richter, aunque no generó daños, solo el susto del movimiento telúrico.

En el mismo día, pero a las 12 horas con 10 minutos, a 45 kilómetros al suroeste de Valles hubo un temblor de 3.6 grados Richter.

En ninguno de los casos, las direcciones de Protección Civil de las dos localidades reportaron daños a estructuras ni mucho menos personas lesionadas, solo el susto por los fenómenos naturales.

La prevalencia de temblores en la Huasteca suele ser más común en Tamasopo, El Naranjo y Valles, aunque no en el municipio de Ébano, hasta ayer.