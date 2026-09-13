Vinculan a proceso a presunto feminicida de Tatiana "N"

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Por los delitos de feminicidio y desaparición de personas, fue vinculado a proceso el presunto responsable del secuestro y asesinato de la colombiana Tatiana Vanesa, que se encuentra detenido en el penal de La Pila luego de ser aprehendido por la Policía de Investigación.

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y Personas No Localizadas, logró que un Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso en contra de Juan "N", por su probable participación en los delitos de feminicidio, en concurso real con el delito vinculado a la desaparición de personas, cometidos en agravio de Tatiana "N".

Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Luego de que fuera reportada como no localizada, a finales de agosto pasado, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por su no localización y emprendió acciones de búsqueda a través de la Policía de Investigación.

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La víctima fue encontrada sin vida el primero de septiembre pasado, en un paraje de la carretera ´57, en el municipio de Villa de Reyes, por lo que continuaron las acciones de investigación que permitieron la pronta aprehensión de Juan "N", el 6 de septiembre.

Ahora se continuará con las etapas del proceso penal a fin de llegar hasta sus últimas consecuencias y, mientras tanto, Juan N. estará en el penal de La Pila.