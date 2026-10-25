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Maleante dispara contra paramédicos en la Aviación

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Maleante dispara contra paramédicos en la Aviación
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      Un sujeto disparó contra paramédicos que se dirigían a un auxilio en la avenida Hernán Cortés; les apuntó con una pistola y realizó una detonación para luego darse a la fuga, mientras que los afectados pedían ayuda.

      Sobre el hecho, circula un video en redes sociales en donde se observa al sujeto a bordo de un automóvil que apunta hacia la ambulancia.

      Según el caso, los paramédicos iban al auxilio y se desplazaban por la avenida Hernán Cortés, y fue a la altura de la calle 6, en la colonia Industrial Aviación, en donde se les emparejó un automóvil KIA color gris.

      Los paramédicos, un hombre y una mujer, observaron que el conductor, un hombre de unos 40 años de edad, a través de la ventanilla empuñó una pistola tipo escuadra, al parecer calibre 9. milímetros, con la cual les apuntó realizando un disparo.

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      Ante esto, el conductor de ambulancia aceleró la marcha mientras pedía auxilio a través de la frecuencia, el individuo todavía los siguió por un tramo y posteriormente se perdió entre las calles aledañas.

      Por suerte, el caso no pasó a mayores, pero los afectados ahora temen por su integridad. En tanto, se esperaba que formalizaran su denuncia ante la Fiscalía para investigar el paradero del atacante y proceder de acuerdo a la ley.

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