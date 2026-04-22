Motociclista con discapacidad, herido en choque sobre carretera 80

EL NARANJO.- Un hombre con discapacidad motriz, resultó lesionado luego de que un tráiler lo sacara del camino cuando circulaba en su motocicleta sobre la carretera federal 80 Tampico–Barra de Navidad.

El accidente ocurrió a la altura del panteón del Sabino, donde la pesada unidad presuntamente invadió su carril, provocando que el motociclista, conocido con el sobrenombre de "Bachan", perdiera el control y cayera a un desnivel junto con su frágil unidad.

Tras el incidente, el conductor del tráiler se dio a la fuga con rumbo hacia Ciudad del Maíz, sin que hasta el momento haya sido localizado.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para brindarle auxilio al afectado, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado a un hospital.

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Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución y de manera defensiva, a fin de prevenir este tipo de accidentes en la región.