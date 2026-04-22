Nace tercera cría de mono araña en el Cañón del Sumidero

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó el nacimiento de una tercera cría de mono araña (Ateles geoffroyi vellerosus) en el área natural protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, pese a que la especie se consideraba extinta hace más de 30 años en la zona oeste del parque.

En un boletín, la autoridad ambiental detalló que la nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos el 28 de noviembre de 2016.

Tras su adaptación, detalló Conanp, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito, lo que permitió demostrar la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del Cañón del Sumidero.

La Comisión Nacional garantizó que, actualmente, el grupo familiar se encuentra en "perfecto estado de salud" y está integrado por: un macho y una hembra adultos, que son pareja fundadora; una hembra juvenil, primera cría; un macho juvenil, segunda cría; y esta cría recién nacida.

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"Este logro es resultado del trabajo conjunto entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (Zoomat) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (Cobius)", resaltó.

Además, destacó acciones como monitoreo satelital y recorridos mensuales que han permitido documentar que la familia se alimenta de especies nativas como chicozapote e higo, permitiendo la restauración ecológica del sitio.

Ahora, con el objetivo de preservar la integridad de la nueva cría, la dependencia federal recomendó a prestadores de servicios y público en general respetar el comportamiento natural del área, evitando ruidos excesivos y acciones que puedan estresar a los animales.

Asimismo, advirtió que el macho alfa mantiene una conducta de protección activa hacia su descendencia y podría reaccionar de forma agresiva ante amenazas percibidas.

Conanp explicó que el mono araña se caracteriza por su "cola prensil" con funciones táctiles, la ausencia de pulgares para facilitar la braquiación y una dieta frugívora que lo posiciona como un dispersor de semillas; sobre sus periodos de gestación y crianza, señaló que se extienden hasta por cuatro años.

En el país, el mono araña habita principalmente en selvas tropicales al sureste del país y se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201.

"Este nacimiento enriquece el patrimonio biocultural de Chiapas y confirma que el 'corazón natural' del estado sigue siendo un refugio seguro para la biodiversidad", concluyó la autoridad ambiental.