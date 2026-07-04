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Motociclista es arrollado por un auto en Las Flores

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista es arrollado por un auto en Las Flores
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      Un joven que circulaba en motocicleta por calles de la colonia Las Flores, sufrió algunos golpes luego de ser embestido por un automóvil, lo atendieron los paramédicos pero por fortuna no ameritaba ser llevado a un hosital.

      El percance tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde de este viernes, en que un automóvil KIA de color rojo, circulaba por la calle Bugambilias de la mencionada colonia, ubicada a inmediaciones del Anillo Periférico Norte.

      Al llegar a la calle de Crisantemos, el conductor no cedió el paso y de esta forma chocó contra una motocicleta color negro que se desplazaba por ahí en esos momentos, proyectándola al piso con todo y el conductor.

      Algunos testigos procedieron a ayudar al motociclista y llamaron a los cuerpos de auxilio, llegando al sitio paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes le prestaron ayuda pero determinaron que sus lesiones eran leves y no ameritaban traslado al hospital.

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      Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron al lugar a tomar conocimiento, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños materiales.

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