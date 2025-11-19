Motociclista muere arrollada por tráiler en carretera 80

Una mujer perdió la vida y su acompañante resultó lesionado tras un fuerte accidente registrado la noche de este martes sobre la carretera a Guadalajara, a la altura del kilómetro 24, en la comunidad de Pozuelos.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas del martes, cuando la motocicleta y un tráiler chocaron de manera violenta. La conductora terminó debajo de la unidad de carga, donde falleció al instante. Su acompañante, un hombre, fue auxiliado por paramédicos de los Servicios Estatales de Salud y trasladado a un hospital.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron como primeros respondientes y acordonaron la zona para permitir las labores de peritaje. Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a los trámites legales correspondientes.

Las autoridades investigan la mecánica del accidente para deslindar responsabilidades.

