Jornalero es asesinado durante riña en V. de Reyes

VILLA DE REYES.- Un jornalero fue asesinado durante una riña registrada en la comunidad de Arroyo Blanco, en donde su rival lo agarró a golpes hasta quitarle la vida; las autoridades acudieron a tomar conocimiento e iniciar las investigaciones pero de momento no se ha logrado la detención de los responsables.

Fue la noche del domingo, que que a las corporaciones policiales se reportó el homicidio de un hombre en la referida comunidad, ubicada cerca de la autopista aproximadamente a la mitad del tamo Villa de Reyes y Villa de Arriaga.

Policías Municipales de Villa de Reyes acudieron al sito como primeros respondientes y una vez que verificaron el reporte dieron aviso al resto de las autoridades, acordonando también el área de donde quedó el jornalero, en una calle de la comunidad.

Según se estableció, el hombre se vio envuelto en una riña en donde recibió fuertes lesiones que finalmente le quitaron la vida en tanto que el o los responsables pudieron darse a la fuga. Se le identificó con el nombre de José Juan, con domicilio en la misma comunidad.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente, además en el sitio se aseguró una motocicleta Itálika al parecer propiedad del ahora occiso.

La FGE inició las investigaciones correspondientes para dar con el paredero de los responsables, de los que ya se cuentan con algunas pistas sobre su identidad.