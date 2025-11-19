logo pulso
Conmemora Croacia la caída de Vukovar

Fue a manos del Ejército yugoslavo liderado por serbios

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Conmemora Croacia la caída de Vukovar

VUKOVAR, Croacia.- Croacia conmemoró el martes el aniversario de la caída de la ciudad de Vukovar a manos del Ejército yugoslavo liderado por serbios durante la guerra de 1991-1995 y se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad nacional durante el conflicto.

Altos funcionarios se unieron a miles de personas, muchas de ellas portando banderas nacionales y pancartas, en la marcha conmemorativa a través de la ciudad oriental.

Caminando en silencio, los participantes encendieron velas y colocaron flores durante el evento que se conmemora anualmente desde el final de la guerra, reflejando su importancia para la nación.

Más de 10.000 personas murieron en la guerra que comenzó después de que el país declaró su independencia de la federación yugoslava liderada por serbios, lo que desencadenó una rebelión por parte de los serbios minoritarios que tomaron el control de extensas áreas del territorio croata.

El Ejército yugoslavo bombardeó Vukovar durante 87 días, reduciéndola prácticamente a escombros. Cientos de personas fueron asesinadas tras la caída de la ciudad en noviembre de 1991 y sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en una granja de cerdos cercana.

La guerra terminó en 1995, después de que Croacia recuperó la mayoría de los territorios que estaban en manos de los rebeldes serbios. Miles de serbios huyeron de la ofensiva.

Desde entonces, Croacia considera a Vukovar como un mártir de la resistencia del país contra la “agresión serbia”.

Las tensiones étnicas han persistido en Croacia y con la vecina Serbia desde entonces. Recientemente, extremistas interrumpieron eventos culturales serbios en la capital, Zagreb, y en la ciudad costera de Split, avivando las tensiones.

