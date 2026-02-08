Motociclista muere en accidente en la carretera a Zacatecas

Un joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera a Zacatecas.

Los hechos ocurrieron ayer a las 19:30 horas, a la altura del kilómetro 12+500, en la comunidad de Paisanos, municipio de Mexquitic de Carmona.

Paramédicos de los Servicios Estatales de Salud acudieron al lugar y confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Al sitio también arribaron familiares de la víctima, quienes indicaron ser originarios de la comunidad de Paso Blanco.

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, mientras que personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para los trámites legales correspondientes y su entrega a los familiares.

