Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano Villalón

Un motociclista resultó lesionado al impactar con vehículo en la colonia Himno Nacional, segunda sección.

El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el motociclista circulaba sobre el bulevar Urbano Villalón y al llegar al bulevar Gómez Morín impactó con un vehículo MG que le cortó la circulación.

Al parecer, las lesiones no fueron de mayor consideración, pero sí se reportaron daños materiales en ambos vehículos.