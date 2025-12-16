logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano Villalón

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 09:55 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un motociclista resultó lesionado al impactar con vehículo en la colonia Himno Nacional, segunda sección.

El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, cuando el motociclista circulaba sobre el bulevar Urbano Villalón y al llegar al bulevar Gómez Morín impactó con un vehículo MG que le cortó la circulación.

Al parecer, las lesiones no fueron de mayor consideración, pero sí se reportaron daños materiales en ambos vehículos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano Villalón
Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano Villalón

Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano Villalón

SLP

Redacción

Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida
Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida

Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida

SLP

Redacción

Personal de PCM se movilizó a un terreno en la comunidad de Capulines

Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos
Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

SLP

Redacción

Le dan cuatro años de cárcel por lesiones
Le dan cuatro años de cárcel por lesiones

Le dan cuatro años de cárcel por lesiones

SLP

Redacción