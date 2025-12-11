Muere hombre por lesión de arma blanca en el Tecuán
Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas de este miércoles.
Un hombre murió por lesión de arma blanca en una riña en la calle 12 de Octubre, en el sector conocido como el barrio del "Tecuán ".
Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas de este miércoles.
En ese lugar se reportaba una riña y, cuando llegaron las autoridades, les informaron que en el domicilio 215 se encontraba un masculino sin vida por heridas de arma blanca .
Posteriormente, Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) inician con las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso de la persona y realizar el levantamiento del cuerpo.
