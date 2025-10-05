logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Supuesta fardera robaba en Bodega Aurrerá

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Supuesta fardera robaba en Bodega Aurrerá

Derivado de la respuesta a un reporte , agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer que intentó robar varias botellas de champú en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se pidió la presencia de la autoridad, ya que en el supermercado ubicado en la avenida Acceso Norte, en la colonia mencionada, tenían retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía.

Policías femeninas se presentaron en el lugar donde personal del establecimiento las llevó con la reportada, quien se identificó como Tania “N” de 30 años; le encontraron artículos de higiene personal, los cuales aseguró no poder pagar, y la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenida por presunto robo a comercio, además le informaron los derechos que la ley le concede y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere huésped de hotel por causas naturales
Muere huésped de hotel por causas naturales

Muere huésped de hotel por causas naturales

SLP

Redacción

A balazos, ultiman a lavacarros en un auto
A balazos, ultiman a lavacarros en un auto

A balazos, ultiman a lavacarros en un auto

SLP

Redacción

Delincuentes lo sorprendieron cuando estaba en un autolavado, por la antigua central camionera

Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez
Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez

Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez

SLP

Redacción

Fue encontrado con diversos impactos de bala, a bordo de su misma unidad

Vándalos se meten a viviendas ajenas
Vándalos se meten a viviendas ajenas

Vándalos se meten a viviendas ajenas

SLP

Redacción