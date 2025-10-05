Supuesta fardera robaba en Bodega Aurrerá

Derivado de la respuesta a un reporte , agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer que intentó robar varias botellas de champú en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se pidió la presencia de la autoridad, ya que en el supermercado ubicado en la avenida Acceso Norte, en la colonia mencionada, tenían retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía.

Policías femeninas se presentaron en el lugar donde personal del establecimiento las llevó con la reportada, quien se identificó como Tania “N” de 30 años; le encontraron artículos de higiene personal, los cuales aseguró no poder pagar, y la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenida por presunto robo a comercio, además le informaron los derechos que la ley le concede y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

