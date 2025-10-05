Muere huésped en hotel de la capital; investigan causas

La Fiscalía General del Estado realizó el resguardo del cuerpo de un hombre que fue localizado sin vida en una habitación del hotel María Dolores, en la ciudad de San Luis Potosí.

El hallazgo ocurrió la mañana del sábado 4 de octubre, cuando personal del hotel reportó el fallecimiento de un huésped que se encontraba en la habitación 170-B.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y posteriormente dieron paso a las autoridades de la FGESLP, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, el deceso habría ocurrido por causas naturales; no obstante, el cuerpo fue trasladado a la Vicefiscalía Científica para practicarle la necropsia de ley y determinar con exactitud la causa de la muerte.

La víctima fue identificada por sus acompañantes, quienes señalaron que era originario de Monterrey, Nuevo León. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias y que se dará información oficial conforme avance el procedimiento.