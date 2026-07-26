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Seguridad

Incautan vehículos con "broncas" legales

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Incautan vehículos con "broncas" legales
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      En distintas acciones, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad aseguraron dos vehículos relacionados con investigaciones, además de detener a un sujeto por su probable participación en delitos contra la seguridad de tránsito.

      La primera intervención se realizó en la colonia El Morro, donde agentes municipales localizaron una camioneta Ford Territory, presuntamente relacionada con una investigación por diversos delitos.

      En una segunda acción, derivada de un operativo preventivo en la colonia Infonavit San Antonio, oficiales localizaron en aparente estado de abandono una camioneta Chevrolet Equinox, la cual está relacionada con otra investigación iniciada fuera de la jurisdicción del municipio.

      Posteriormente, durante recorridos de vigilancia en la colonia La Sierra, policías municipales detectaron a Kevin "N", de 28 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta conducida de forma zigzagueante, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas, además de ignorar las indicaciones para detenerse.

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      Una vez concluida la certificación médica y registros correspondientes, el detenido  fue  puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras que los vehículos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad investigadora para el seguimiento de las carpetas de investigación. 

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