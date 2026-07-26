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Policías apoyan a adulto mayor

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Policías apoyan a adulto mayor
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo a un adulto mayor que caminaba durante la noche por calles del sector oriente de la ciudad, evitando que pudiera sufrir algún accidente y garantizando que regresara de manera segura con su familia.

      Los hechos ocurrieron cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia y prevención detectaron a un hombre de edad avanzada que caminaba por la vía pública con una bicicleta. 

      Al entrevistarlo, los policías se percataron de que ya no podía continuar su trayecto a bordo de la unidad debido al cansancio y a las condiciones de poca visibilidad que prevalecían durante la noche, situación que representaba un riesgo para su integridad física.

      Ante ello, los oficiales actuaron de inmediato, siguiendo los protocolos de atención a personas en situación de vulnerabilidad, le ofrecieron el apoyo necesario, abordaron al adulto mayor a una patrulla, resguardando también su bicicleta para trasladarlo de manera segura hasta su domicilio.

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      El recorrido concluyó en una vivienda ubicada sobre la calle Mar Negro, en la colonia Lagunita, donde el hombre fue recibido por sus familiares, quienes agradecieron la intervención de los elementos municipales por la atención brindada y por actuar de manera oportuna para evitar que sufriera algún percance.

      La Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteró que los recorridos de vigilancia no solo tienen como objetivo prevenir hechos delictivos, sino también brindar apoyo y asistencia a la ciudadanía cuando alguna persona se encuentra en una situación de riesgo o requiere ayuda para salvaguardar su integridad.

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