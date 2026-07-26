Atrapan a cinco presuntos narcos en operativos
Les fueron asegurados cientos de dosis tanto de marihuana como de cristal
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En acciones operativas y en coordinación con otras corporaciones, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de cinco personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito, principalmente relacionados con la posesión y posible distribución de estupefacientes.
En el municipio de Villa de Zaragoza, los agentes de la GCE detuvieron a José "N", de 33 años y Flor "N", de 35 años, a quienes les fueron aseguradas alrededor de 50 bolsitas de marihuana y unas 60 dosis de "cristal", así como un arma de fuego de fabricación artesanal de las llamadas "cachimbas".
En otra acción coordinada con el Ejército Mexicano, en el municipio de Villa de Reyes fue detenido Reyli "N", de 23 años, con aproximadamente 80 dosis de "cristal".
Finalmente, en el municipio de Tamasopo, fueron detenidos Máximo "N", de 20 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, y Víctor "N", también de 20 años, a quienes les aseguraron al menos 50 bolsas con marihuana y 410 pesos en efectivo al parecer producto de la venta.
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Las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y trámites legales correspondientes.
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