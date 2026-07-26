logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a cinco presuntos narcos en operativos

Les fueron asegurados cientos de dosis tanto de marihuana como de cristal

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a cinco presuntos narcos en operativos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En acciones operativas y en coordinación con otras corporaciones, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de cinco personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito, principalmente relacionados con la posesión y posible distribución de estupefacientes.

      En el municipio de Villa de Zaragoza, los agentes de la GCE detuvieron a José "N", de 33 años y Flor "N", de 35 años, a quienes les fueron aseguradas alrededor de 50 bolsitas de marihuana y unas 60 dosis de "cristal", así como un arma de fuego de fabricación artesanal de las llamadas "cachimbas".

      En otra acción coordinada con el Ejército Mexicano, en el municipio de Villa de Reyes fue detenido Reyli "N", de 23 años, con aproximadamente 80 dosis de "cristal".

      Finalmente, en el municipio de Tamasopo, fueron detenidos Máximo "N", de 20 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente, y Víctor "N", también de 20 años, a quienes les aseguraron al menos 50 bolsas con marihuana y 410 pesos en efectivo al parecer producto de la venta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y trámites legales correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón
      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón

      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente provocó daños en la barrera de contención y afectó la circulación vehicular en la carretera

      Tras un infarto, fallece ciclista al poniente de la ZM
      Tras un infarto, fallece ciclista al poniente de la ZM

      Tras un infarto, fallece ciclista al poniente de la ZM

      SLP

      Redacción

      Paramédicos atendieron el caso cerca de las 10:00 horas de este sábado

      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC
      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La presencia de diferentes corporaciones municipales, estatales y federales puede llegar a los 250 elementos

      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial
      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial

      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial

      SLP

      Rubén Pacheco

      García Cázares informó que no hay recursos legales contra dicha determinación