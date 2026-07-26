Regreso a clases impactará la economía de las familias

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El regreso a clases volverá a representar un fuerte impacto para la economía de las familias potosinas. A poco más de un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el costo de los uniformes escolares, registra precios que van desde los 250 hasta los mil pesos por prenda o conjunto, por lo que vestir completamente a un estudiante puede significar un desembolso de entre mil 500 y 3 mil pesos, sin considerar útiles, mochila y otros materiales.

De acuerdo con un recorrido realizado en establecimientos dedicados a la venta de uniformes escolares en la capital potosina, un pantalón o falda tiene un precio promedio de 250 a 450 pesos, mientras que una camisa o blusa oscila entre 180 y 350 pesos. Los suéteres o chamarras escolares se comercializan entre 350 y 700 pesos, y un uniforme deportivo completo puede alcanzar precios de 600 hasta mil pesos, dependiendo del tipo de tela, talla y especificaciones solicitadas por cada institución educativa.

Para quienes buscan reducir el gasto, las prendas escolares genéricas disponibles en tiendas de autoservicio representan una alternativa más económica. En estos establecimientos es posible encontrar pantalones desde 150 pesos, camisas blancas entre 70 y 250 pesos, faldas alrededor de 220 pesos y conjuntos deportivos básicos desde 300 pesos. Sin embargo, estos productos suelen carecer de logotipos, bordados o colores específicos que algunas escuelas exigen, por lo que no siempre sustituyen al uniforme oficial.

Con estos precios, una familia que adquiera un uniforme diario, uno deportivo, suéter, zapatos escolares, tenis y accesorios básicos destinará entre 2 mil 500 y 4 mil pesos por estudiante. En contraste, reutilizar prendas del ciclo anterior o combinar uniformes oficiales con opciones genéricas puede disminuir el desembolso a un rango de mil 500 a 2 mil pesos. En hogares con dos hijos en educación básica, el gasto únicamente en uniformes puede superar los 5 mil pesos, antes de contemplar útiles escolares e inscripciones.

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Ante este panorama, comerciantes en el centro histórico de la capital estiman que las ventas alcanzarán su mayor demanda durante las próximas semanas, conforme se acerque el inicio del ciclo escolar.