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Mujer da fuerte a golpiza a otra en San Sebastián

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Mujer da fuerte a golpiza a otra en San Sebastián
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      Una mujer que le dio severa golpiza a otra en el jardín de San Sebastián, fue detenida por agentes de la Policía Municipal de la capital luego de que la víctima les pidiera ayuda y a causa de las heridas requirió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

      A través del C-4 Municipal, se alertó sobre un altercado en el mencionado jardín, donde se reportó la presencia de una mujer tirada en el suelo con diversas lesiones visibles.

      Al acudir al lugar, la mujer indicó a los oficiales que momentos antes una desconocida comenzó a golpearla frente a un grupo de personas, misma que solicitó la intervención policial.

      Con las características físicas y de vestimenta se ubicó a la persona señalada, identificada como Sandra "N" de 40 años, quien fue informada del motivo de su detención.

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      Ante estos hechos, los oficiales realizaron las actuaciones correspondientes para salvaguardar la integridad de la persona lesionada, en tanto la presunta responsable fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

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