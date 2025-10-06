Choca patrulla contra muro de concreto

Al circular por el bulevar Rocha Cordero, una patrulla policial chocó contra un auto particular y el muro de contención de esa vía, quedando seriamente dañada la unidad aunque por suerte el conductor solamente presentó golpes leves.

El accidente se registró a las dos y media de la tarde de este domingo, cuando la patrulla de la Policía Urbana circulaba sobre el bulevar Rocha Cordero con dirección de Lomas hacia a la avenida Juárez.

Cuando se encontraba en el tramo de las La Pedrera y Monte Casino, en la colonia Bellas Lomas, el conductor pasó sobre arena regada y ante esto perdió el control del volante a la izquierda, chocando contra el muro de contención divisorio de carriles, para posteriormente impactarse también contra un automóvil Neón, de color rojo que circulaba por ahí en esos momentos en la misma dirección.

Por suerte el conductor de la unidad policial solamente presentó algunos golpes que no ameritaron traslado a un hospital y oficiales de la Guardia Civil Estatal toman conocimiento del accidente para realizar las diligencias legales.

