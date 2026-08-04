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Mujer en moto muere aplastada por un tráiler

Circulaba por el Periférico Oriente y el puente de la carretera a México

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Mujer en moto muere aplastada por un tráiler
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      Terrible muerte encontró una mujer que viajaba a bordo de una motoneta por el Anillo Periférico Oriente, en donde fue embestida por una tráiler que prácticamente la aplastó y el conductor continuó su ruta sin detenerse para así darse a la fuga.

      El percance tuvo lugar cerca de las seis de la tarde de este lunes cuando la ahora occisa, una mujer joven, circulaba a bordo de una motoneta por el Anillo Periférico Oriente en dirección hacia la carretera a México.

      Fue en la cima del puente que ahí se ubica y que pasa por encima de la carretera, en donde la infortunada fue arrollada por un tráiler, el cual la proyectó al piso y enseguida la pasó encima provocándole una muerte inmediata.

      No obstante, luego del hecho el conductor del tráiler siguió su camino sin detenerse a prestar ayuda y tratando de evadir cualquier responsabilidad.

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      En el sitio quedó la infortunada junto a la motoneta, casi enseguida arribaron elementos policiales para acordonar el área y tomar conocimiento del accidente, se implementó un operativo para dar con el tráiler y su conductor pero se ignora si dieron con su paradero.

      Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares luego de que se hiciera la reclamación respectiva ante el Ministerio Público.

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