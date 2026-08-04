Mujer en moto muere aplastada por un tráiler
Circulaba por el Periférico Oriente y el puente de la carretera a México
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Terrible muerte encontró una mujer que viajaba a bordo de una motoneta por el Anillo Periférico Oriente, en donde fue embestida por una tráiler que prácticamente la aplastó y el conductor continuó su ruta sin detenerse para así darse a la fuga.
El percance tuvo lugar cerca de las seis de la tarde de este lunes cuando la ahora occisa, una mujer joven, circulaba a bordo de una motoneta por el Anillo Periférico Oriente en dirección hacia la carretera a México.
Fue en la cima del puente que ahí se ubica y que pasa por encima de la carretera, en donde la infortunada fue arrollada por un tráiler, el cual la proyectó al piso y enseguida la pasó encima provocándole una muerte inmediata.
No obstante, luego del hecho el conductor del tráiler siguió su camino sin detenerse a prestar ayuda y tratando de evadir cualquier responsabilidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el sitio quedó la infortunada junto a la motoneta, casi enseguida arribaron elementos policiales para acordonar el área y tomar conocimiento del accidente, se implementó un operativo para dar con el tráiler y su conductor pero se ignora si dieron con su paradero.
Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares luego de que se hiciera la reclamación respectiva ante el Ministerio Público.
no te pierdas estas noticias
Tráiler huye tras causar muerte de motociclista
Pulso Online
El accidente ocurrió cerca del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente en San Luis Potosí.
Ve la SSPC acto de "justicieros" en caso de hombre atado a poste
Rubén Pacheco
Juárez Hernández afirmó no son comunes las amenazas a jefes policiacos
Inundaciones, vehículos varados y cierres, el saldo de lluvias: SSPC
Samuel Moreno
Autoridades mantienen limitaciones preventivas y limpieza tras las afectaciones en zonas oriente, sur y norte de la capital