logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

Ha pasado prácticamente un año de los hechos en la Fenapo

Por Rubén Pacheco

Agosto 20, 2025 10:53 a.m.
A
No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

A prácticamente un año de que una mujer falleció luego de caer de lo más alto de la rueda de la fortuna de la Fenapo, el operador se mantiene en calidad de prófugo, reveló María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 21 de agosto, Irene, una mujer de 39 años de edad, falleció al caer de los más alto de la rueda de la fortuna. Era madre de tres hijos y originaria del Estado de México.

La fiscal general exteriorizó que, desde el año pasado el Poder Judicial obsequió orden de aprehensión en contra del presunto responsable, sin embargo, no se ha cumplimentado por parte de la Policía de Investigación (PDI) dado que está evadido de la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, García Cázares recordó que se trata de un adolescente oriundo de otra entidad, pero por cuestión de secrecía en la investigación no reveló en qué estado radicaba.

Puntualizó que la FGE ya solicitó la colaboración con sus homólogas de otras entidades, no obstante, hasta el momento no ha sido posible ejecutarla.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer
No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

SLP

Rubén Pacheco

Ha pasado prácticamente un año de los hechos en la Fenapo

Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo
Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

Identifican a joven asesinado a balazos en Tamasopo

SLP

Redacción

Habría sido privado de la libertad cuando regresaba a su domicilio

Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes
Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

Vuelca rauda camioneta en Col. Los Magueyes

SLP

Redacción

La unidad fue abandonada por su conductor y quedó depositada en una pensión

Detienen a dos individuos que portaban pistolas
Detienen a dos individuos que portaban pistolas

Detienen a dos individuos que portaban pistolas

SLP

Redacción