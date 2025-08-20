No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer
Ha pasado prácticamente un año de los hechos en la Fenapo
A prácticamente un año de que una mujer falleció luego de caer de lo más alto de la rueda de la fortuna de la Fenapo, el operador se mantiene en calidad de prófugo, reveló María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El pasado 21 de agosto, Irene, una mujer de 39 años de edad, falleció al caer de los más alto de la rueda de la fortuna. Era madre de tres hijos y originaria del Estado de México.
La fiscal general exteriorizó que, desde el año pasado el Poder Judicial obsequió orden de aprehensión en contra del presunto responsable, sin embargo, no se ha cumplimentado por parte de la Policía de Investigación (PDI) dado que está evadido de la justicia.
En entrevista, García Cázares recordó que se trata de un adolescente oriundo de otra entidad, pero por cuestión de secrecía en la investigación no reveló en qué estado radicaba.
Puntualizó que la FGE ya solicitó la colaboración con sus homólogas de otras entidades, no obstante, hasta el momento no ha sido posible ejecutarla.
