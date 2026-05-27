Asegura FGR armas, inhibidores de señal y vehículos en Simón Díaz

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La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, informó que obtuvo del juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, autorización para la ejecución de una orden de cateo, en un inmueble ubicado en la colonia Simón Díaz, San Luis Potosí.

Al encontrarse en cumplimiento de un mandamiento ministerial, en la calle Francisco Martínez de la Vega, elementos de la Policía Federal Ministerial observaron a tres personas armadas, afuera de un inmueble, quienes apuntaron con sus armas a los elementos policiales, por lo que, a través de un Informe Policial Homologado (IPH), los uniformados hicieron del conocimiento de la Fiscalía Federal en la entidad estos hechos, además de que, al interior del inmueble, alcanzaron a ver inhibidores de señal y cajas con mercancía.

La Fiscalía Federal en la entidad inició la indagatoria y ejecutó la orden de cateo en el inmueble anteriormente señalado, en donde las autoridades aseguraron cuatro inhibidores de señales, 52 cajas que contenían mercancía, 44 llantas de diferentes tamaños y medidas, 25 baterías, dos pantallas de televisión, 10 paneles solares, trece bultos de harina, tres motocicletas, un vehículo y 100 piezas de cinta para aislar.

El operativo se realizó de manera conjunta con Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos especializados de la institución, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.

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Foto: FGR

Se informó que el agente del Ministerio Público de la Federación continúa con la integración de los indicios para deslindar responsabilidades, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los delitos que resulten.