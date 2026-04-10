Policías viales auxilian a mujer en labor de parto en autobús

Durante recorridos de vigilancia en el cuadrante oriente de la ciudad, elementos de la Policía Vial brindaron auxilio a una joven que entró en labor de parto mientras viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

De acuerdo con el reporte, los oficiales ubicaron la unidad y, ante la urgencia de la situación, actuaron de inmediato para resguardar a la mujer y agilizar su traslado hacia el Hospital del Niño y la Mujer.

Gracias a la pronta intervención, la joven fue ingresada al nosocomio, donde personal médico especializado se hizo cargo de su atención y la de su bebé.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso, la sensibilidad y la capacidad de respuesta de los elementos de la Policía de la Capital ante situaciones de emergencia.

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