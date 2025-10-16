Por agredir a sus parejas, detenidos

Como resultado de la efectiva atención a reportes de violencia familiar, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron el aseguramiento, en diferentes hechos, de dos hombres que fueron señalados por sus parejas de agredirlas física y verbalmente.

El primer hecho se suscitó en un domicilio de la calle Circuito Cielo del fraccionamiento Cielo. en el cuadrante norte, donde una ciudadana indicó haber sido agredida física y verbalmente por su esposo, indicando que las agresiones tenían días y temía por su integridad. Ante el llamado de auxilio, los oficiales procedieron con la detención del señalado, de nombre José Ricardo “N” de 45 años.

El segundo hecho, se atendió en una plaza comercial ubicada en la colonia Estrellas de Oriente, donde una mujer hizo señales de auxilio con las manos, cuando los agentes municipales patrullaban el sector.

Al entrevistarse con ella, les informó que momentos antes, su pareja comenzó a agredirla verbalmente y posteriormente la empujó y golpeó en la cara, pese a que sostenía a su bebé en brazos, es por ello que indicó querer proceder legalmente contra el señalado, Juan “N” de 27 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí