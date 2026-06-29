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Seguridad

Por robo y allanamiento agarran a dos en "Chole"

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Por robo y allanamiento agarran a dos en "Chole"
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      Por su probable participación en el delito de allanamiento y robo a comercio, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Enoc "N", de 30 años, y a Bryan "N", de 22 años, en las colonias Urbana San Felipe y San Francisco.

      El arrestó de Enoc "N" derivó de un reporte ciudadano, en el que se le señaló de ingresar sin autorización a una propiedad en construcción, en la cual presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. La reportante indicó temer por su seguridad y manifestó su intención de proceder legalmente. 

      Posteriormente, en atención a un reporte por presunto robo a comercio en la colonia San Francisco, oficiales detuvieron a Bryan "N" de 22 años, quien habría intentado sustraer diversa mercancía en una mochila durante una revisión de rutina al concluir la jornada laboral, debido a que no pudo comprobar la compra de los artículos, la tienda solicitó proceder legalmente y entregar al señalado junto con la mercancía encontrada.

      Por lo anterior, quedaron detenidas y fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, serían presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

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