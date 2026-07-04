Por robo y violencia familiar, acaban tras las rejas

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Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de la autoridad investigadora de Néstor "N" y Manuel "N", señalados respectivamente por su probable participación en los delitos de violencia familiar y robo a comercio.

En un caso, los oficiales atendieron un reporte de un robo en una tienda departamental ubicada en la colonia San Francisco, donde se detuvo a Néstor "N" de 20 años, al ser señalado por personal del establecimiento de no comprobar el pago de artículos comestibles, de higiene y belleza personal.

En otro hecho, también se dio atención a un auxilio ciudadano por presunta violencia familiar en la colonia Francisco Villa, donde se llevó a cabo la detención de Manuel "N" de 34 años, a quien se le debió aplicar técnicas de control durante la intervención de los oficiales para detener la agresión hacia una mujer y después por resistirse al arresto.

De esta manera, ambos señalados fueron informados que quedarían en calidad de detenidos, siendo trasladados para su certificación médica, para después ser presentados ante la Fiscalía General del Estado.

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