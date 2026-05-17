Por traer armas detienen a cuatro

La Guardia Civil de Soledad detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida, y a tres más por el posible delito de portación de arma, daños y amenazas.

La primera intervención de los oficiales de la corporación se suscitó en la colonia Hogares Populares Pavón, en atención al reporte ciudadano de un adulto mayor de 61 años que solicitó auxilio, al señalar que varias personas consumían bebidas embriagantes en la vía pública frente a su domicilio, alteraban el orden y lo amenazaban, además de causar daños en la puerta y chapa de su vivienda.

Al arribar al lugar, los oficiales municipales corroboraron el reporte y realizaron una inspección a Kevin "N" de 20 años; Paulo "N" de 20 años; y de Luis "N" de 23 años, a quienes se se les aseguró un arma tipo deportiva y siete cartuchos útiles. Derivado de todo lo anterior, a estos tres sujetos se les informó que serían detenidos por su posible participación en el delito de portación de arma, daños y amenazas.

En otro hecho en la colonia Hogares Ferrocarrileros, también quedo detenido Giovanni "N", a quien se le encontró un arma blanca tras una inspección preventiva. Por lo anterior, se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En todos los casos, los oficiales dejaron a disposición de la FGE a los detenidos, junto con los objetos asegurados.