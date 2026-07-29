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Seguridad

Por violación y robo aprehenden a un hombre

La Fiscalía investigó el caso, que tuvo lugar en el municipio de Cárdenas, en el cerro La Virgen

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Por violación y robo aprehenden a un hombre
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      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan César "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación y robo calificado, cometidos en el municipio de Cárdenas.

      Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron cuando el imputado presumiblemente interceptó a una pareja en el cerro La Virgen, en el municipio referido, donde los habría despojado de sus pertenencias y, posteriormente, agredió de manera sexual a la víctima femenina.

      Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado trabajó en este asunto, permitiendo establecer la probable participación de Juan "N" en los hechos, por lo que un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez el mandamiento judicial correspondiente.

      Como resultado de labores operativas, elementos de la PDI ubicaron al señalado en el barrio El Corito, donde cumplimentaron la orden de aprehensión. Posteriormente fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad ante la cual continuará su proceso penal y responderá por los hechos que se le imputan.

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