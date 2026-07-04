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Seguridad

Presunto asaltante es aprehendido ya en reclusión

Lo señalan de participar en un atraco a tienda de abarrotes con otros cómplices

Por Redacción

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Presunto asaltante es aprehendido ya en reclusión
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Jonathan Eduardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado ya que se le señala de participar en un robo con violencia en una tienda de abarrotes.

      El mandamiento judicial fue librado por un Juez de Control, dentro de la causa penal respectiva, por hechos registrados el 30 de mayo de 2025, cuando el imputado, junto con otras tres personas más ingresaron a una tienda de abarrotes de la capital potosina, amagaron a las personas y sustrajeron ilícitamente diversa mercancía.

      La diligencia fue ejecutada por elementos de la Unidad de Aprehensiones de la PDI, al interior del centro penitenciario estatal ubicado en la delegación La Pila, donde el señalado ya se encontraba privado de la libertad  por una causa penal diversa, relacionada con delitos contra la salud.

      Con el cumplimiento de esta orden de aprehensión, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica, a fin de que continúe el procedimiento correspondiente por el delito de robo calificado, conforme a lo establecido por la ley.

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