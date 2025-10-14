Primera víctima por las inundaciones en la Huasteca

SAN VICENTE.- El cuerpo sin vida de una persona, aún no identificada, fue localizado en el área del Cañón del Gato, en los límites de San Luis Potosí con Veracruz.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hallazgo ocurrió la tarde de este lunes 13 de octubre, cerca de la localidad de Tancuiche, ubicada en la salida de San Vicente hacia El Higo, Veracruz.

Desde el pasado viernes, toda esa zona quedó bajo el agua tras el desbordamiento del río Moctezuma, que prácticamente dividió a ambos estados.

El cadáver, encontrado en avanzado estado de descomposición y sin vestimenta, no ha podido ser identificado ni se ha establecido si corresponde a un hombre o a una mujer.

Hasta este lunes, ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) tenían activa ficha de búsqueda de algún habitante de este municipio o de comunidades cercanas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para establecer la identidad y la causa de muerte.