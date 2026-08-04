Procesan a hombre que atacó a un familiar
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La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Quinta, consiguió que un Juez de control vinculara a proceso a Diego "N", por su probable intervención en el delito de violencia familiar.
Los hechos que investiga esta institución ocurrieron en abril de 2023, cuando el imputado presuntamente llegó al domicilio de la víctima, ubicado en el ejido Río Florido, en el municipio de Tampamolón Corona, donde la habría lesionado en el cuello con un objeto contundente.
Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el personal de la Fiscalía formuló la imputación correspondiente, la cual fue considerada suficiente por la autoridad judicial para resolver la situación jurídica del señalado.
Además del auto de vinculación a proceso, el Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
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En su informe, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia.
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