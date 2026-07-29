Procesan a maleante que portaba arma larga

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Por el presunto delito de portación de arma de prohibida, un sujeto fue vinculado a proceso por un juez de control, luego de que se la Fiscalía General de la República aportara los datos de prueba suficientes.

En la misma audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención del ahora procesado de nombre Sergio N. e impuso la medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, a cumplirse en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila; además, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En el desglose de actuaciones recibido, la autoridad ministerial del fuero común informó que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al ahora procesado en calles de la colonia Las Flores, donde encontraron en el interior de un vehículo, un arma de fuego larga con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles.

La Fiscalía Especializada de Control Regional llevó a cabo diversas diligencias, ordenó dictámenes e informes de investigación, con los que el agente del Ministerio Público Federal logró que el juez de Control dictara auto de vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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