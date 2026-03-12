Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Delincuentes que andaban en motocicleta entraron al patio de una casa y le prendieron fuego a un vehículo propiedad de un oficial de la Guardia Civil Estatal.

Lo anterior sucedió este jueves por la madrugada, en la calle Circunvalación de la colonia Las Granjas, a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad.

Ahí mismo vive el policía afectado, quien se encontraba con su familia cuando escuchó ruidos extraños en el patio. Al asomarse, descubrió que dos hombres ingresaron a su propiedad, arrojaron gasolina y le prendieron fuego a su vehículo Nissan Versa blanco.

El afectado puso a salvo a su familia, sacándola hacia la parte trasera de la vivienda, y reportó lo ocurrido al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al auxilio llegaron compañeros policías, así como elementos de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos.

Poco después la emergencia fue controlada; sin embargo, el vehículo quedó totalmente calcinado.

Los oficiales que acudieron al apoyo enviarían un informe a la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso y se dé con los responsables.