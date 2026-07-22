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Quiso asaltar a obreros que esperaban su transporte

Por Redacción

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Quiso asaltar a obreros que esperaban su transporte
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Francisco "N", quien fue señalado de presuntamente intentar asaltar a trabajadores de la Zona Industrial utilizando un objeto de plástico y un arma blanca.

      Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 21 de julio, en la calle Niños Héroes e intersección Benito Juárez, donde aproximadamente diez personas esperaban el transporte que los traslada a la Zona Industrial, cuando alertaron a los oficiales que patrullaban el sector, sobre un sujeto que los intimidó presuntamente utilizando un objeto o réplica de arma para intentar despojarlos de sus pertenencias.

      De inmediato los agentes municipales, desplegaron una búsqueda que permitió ubicar a pocos metros del lugar a un individuo que coincidió con las características proporcionadas por los afectados.

      Al realizarle una inspección, se le encontró en posesión de un arma blanca, así como un objeto de plástico que simulaba una arma de fuego, por lo que en ese momento fue informado que sería detenido por la posible comisión del delito portación de arma prohibida. 

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      Este sujeto  finalmente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se desarrollarán las diligencias correspondientes. 

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