Raudo carro vuelca y tumba poste en la ´57

Al circular por la carretera a México, un automovilista perdió el control del volante de su vehículo y de esa forma se estampó contra un poste de alumbrado público para finalmente quedar volcado sobre su toldo, a la llegada de las autoridades ya estaba abandonado por su conductor.

El hecho tuvo lugar la mañana de este sábado en que, inicialmente, un automóvil color blanco se desplazaba a alta velocidad sobre los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección a Querétaro.

Al encontrarse entre el Eje 118 y el Eje 120, en la Zona Industrial, el conductor perdió el control del volante hacia la derecha y de esta forma se impactó contra la guarnición continuó su trayectoria errática y enseguida sufrió una aparatosa volcadura, pegándole a un poste de alumbrado público para finalmente volcarse quedando con las llantas hacia arriba en el área del camellón.

Por el golpe recibido el poste de alumbrado fue derribado en su totalidad y el automóvil también sufrió daños considerables, al sitio llegaron los paramédicos de Villa de Pozos a prestar auxilio pero ya el carro estaba abandonado y se ignora si hubo personas lesionadas.

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De igual forma, personal de Protección Civil de Villa de Pozos realizó una inspección en el lugar para cerciorarse que el carro no tuviera fuga de combustible que pudieran incidir en otros accidentes en la zona y finalmente fue retirado con una grúa hacia una pensión mientras, se llevan a cabo las diligencias respectivas ante las autoridades.