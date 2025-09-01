Recuperan en la Fenapo 35 vehículos robados
La FGE abrió 25 carpetas de investigación por diferentes delitos considerados menores
Durante el desarrollo de la Feria Nacional Potosina 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 25 carpetas de investigación por diferentes delitos considerados menores, y recuperó 35 vehículos con reporte de robo.
En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de dicha institución de procuración de justicia, describió que las denuncias correspondieron a robo de celular, amenazas, riña, abuso sexual daños a las cosas, entre otros.
Aunado a ello, complementó que se detuvo a tres personas, relacionadas con diferentes causas penales, las cuales, se lograron judicializar.
La fiscal general consideró que, si bien, se iniciaron tales investigaciones ministeriales, las mismas no se catalogaron como delitos graves.
Rubén Pacheco
