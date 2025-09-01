logo pulso
Procesan a dos individuos por secuestro

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Procesan a dos individuos por secuestro

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de dos hombres señalados por el delito de secuestro agravado, en un suceso ocurrido en el municipio de Villa Hidalgo.

Lo anterior se deriva a hechos ocurridos en junio de 2025, cuando los imputados privaron de su libertad a la víctima en el municipio mencionado.

Elementos de la FGE adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, integraron la carpeta de investigación e identificaron a dos probables responsables de nombres Víctor “N” y Carlos “N”, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación mediante una orden de aprehensión.

En la audiencia inicial, los agentes fiscales presentaron ante la autoridad judicial los datos de prueba suficientes, quien resolvió el auto de vinculación a proceso en contra de los dos imputados por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

Además, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Mientras las investigaciones continúan, los imputados permanecerán recluidos en un centro penitenciario de la entidad.

