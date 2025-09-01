Confianza empresarial aumenta en agosto

La percepción de los empresarios sobre la situación económica de su actividad y del país registró en agosto una ligera mejora, ligando dos meses al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el octavo mes del año, el Indicador Global de Opinión Empresarial, que es el promedio ponderado de los resultados de los cuatro sectores que lo integran, se situó en un nivel de 49.3 puntos, cifra 0.4 unidades superior a julio, pese a ello se mantiene por sexto mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno pesimista.

Tres de los cuatro sectores que lo integran reportaron un aumento en el mes de referencia, el segmento del comercio observó el mayor avance con un alza mensual de 1.4 puntos. Todos de sus componentes reportaron incrementos, donde sobresale el relacionado con situación económica presente del país, con un crecimiento de 2.7 unidades.

Los servicios privados no financieros reportaron un aumento mensual de 0.3 unidades. Tres de sus cinco indicadores reportaron avances, donde la percepción sobre la situación económica futura del país subió 0.9 unidades.

La confianza empresarial del sector manufacturero registró un aumento marginal de 0.04 unidades en el octavo mes del año. Tres de los componentes que integran subieron, destacando la situación económica presente del país, con un incremento de 0.8 puntos.

La construcción fue el único sector que reportó un resultado negativo, registrando un descenso mensual de 0.9 puntos en agosto, con cuatro de sus componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la situación económica presente del país, con una contracción de 2.8 unidades.

En términos generales y con base en cifras desestacionalizadas, el indicador global de la opinión empresarial reportó una contracción anual de 3.4 unidades en agosto de 2025.