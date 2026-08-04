Recuperan más de 50 camiones en carreteras

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Durante el mes de julio, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal mantuvo un despliegue permanente de vigilancia en los principales ejes carreteros de la entidad, lo que permitió recuperar 51 unidades de carga y detener a 48 personas por su probable participación en diversos hechos delictivos, además de ofrecer más de 200 acciones de proximidad social, abanderamiento y auxilio vial.

Del total de unidades recuperadas, 20 de ellas corresponden a tractocamiones y otras 31 a remolques, además de que fueron asegurados dos vehículos con número de serie alterado y cuatro unidades abandonadas sin reporte de robo.

De las 48 personas detenidas, 47 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y una ante la Fiscalía General de la República, por hechos relacionados con delitos contra la salud, portación de arma de fuego, robo, lesiones, homicidio culposo y conducción de vehículos con reporte de robo.

Como parte del despliegue operativo, informó la corporación, la División Caminos frustró dos intentos de asalto a tractocamiones e implementó dispositivos de seguridad y movilidad vial durante eventos masivos y actividades especiales. Además, se atendieron 36 hechos de tránsito ante situaciones que pudieran representar un riesgo para quienes utilizan las carreteras.

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