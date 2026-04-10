Refuerzan operativos de seguridad en la Huasteca por temporada vacacional

Durante la semana de Pascua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó los operativos de vigilancia en la región Huasteca, con presencia en parajes turísticos y carreteras para reforzar la seguridad de visitantes y habitantes.

Las acciones forman parte del dispositivo Semana Santa Segura 2026, mediante el cual la Guardia Civil Estatal desplegó recorridos en puntos de alta afluencia como Cascadas de Micos, El Conejo, Tambaque, Tanchachín, La Garita y La Morena, en el municipio de Ciudad Valles.

Además, en El Naranjo se realizaron patrullajes en sitios como Minas Viejas, Playa Bruja, El Chalán, El Meco y El Salto, donde también se emitieron recomendaciones preventivas a turistas, como el uso de chalecos salvavidas y la identificación de números de emergencia.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones buscan garantizar una estancia segura durante el periodo vacacional, en una de las zonas con mayor actividad turística del estado.

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