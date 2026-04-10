Motociclista derrapa y resulta lesionado cerca de Soriana Valle Alto

CIUDAD VALLES.– Un motociclista resultó lesionado la noche del jueves tras sufrir un accidente en las inmediaciones de Soriana Valle Alto, donde presuntamente un vehículo le cerró el paso y, además, había material derrapante sobre la vialidad.

El lesionado fue identificado como Jorge Alberto Solís, de 28 años, con domicilio en el ejido La Estribera, quien circulaba a bordo de una motocicleta Italika negra en dirección de la DAPAS hacia la zona centro.

El percance ocurrió antes de llegar al cruce con la calle Mozambique, en el fraccionamiento Valle Alto, donde —según versiones— un vehículo se atravesó en su trayectoria, lo que provocó que perdiera el control y cayera, sin que se confirme si hubo impacto directo.

A esto se sumó la presencia de melaza sobre la cinta asfáltica, lo que habría ocasionado que la unidad derrapara al momento de frenar.

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El motociclista sufrió raspones en brazos y piernas, por lo que fue trasladado a un centro médico para su valoración.