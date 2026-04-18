Rescatan a hombre atrapado en camioneta volcada (video)
En el hecho participaron Protección Civil, Bomberos y paramédicos de SEUM en Lomas del Mezquital
Una persona de la tercera edad quedó atrapada en un vehículo, luego de una volcadura en la avenida Morales-Saucito, en la colonia Lomas del Mezquital.
El reporte fue cerca de las 22:00 horas del viernes.
Al sitio arribó personal de rescate de Protección Civil Municipal, Bomberos y paramédicos de SEUM.
Por varios minutos permaneció el conductor atrapado bajo la camioneta Honda que circulaba sobre la avenida, antes de llegar a la calle Jocha.
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Antes, el conductor sufrió un percance, perdió el control y volcó para quedar bajo la camioneta.
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