Rescatan a tres menores en presunto abandono en Barrio Vergel

Elementos de la Policía de la Capital rescataron a tres menores de edad que se encontraban en condiciones de abandono dentro de una vivienda ubicada en la calle Vergel de la Laguna, en la colonia Barrio Vergel.

La intervención se originó a partir de un reporte ciudadano que alertaba sobre el llanto constante de un niño sin que se observara la presencia de algún adulto en el domicilio.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la presencia de tres menores de 11, 7 y 1 año de edad, quienes se encontraban sin supervisión y aparentemente sin acceso a alimentos, por lo que procedieron a su resguardo.

Los menores fueron canalizados al área de Trabajo Social de la Dirección de Justicia Municipal para su valoración médica y atención integral.

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El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, que dará seguimiento a las investigaciones para determinar responsabilidades.