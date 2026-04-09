Motociclista resulta lesionada tras derrapar en Pedro Antonio Santos

CIUDAD VALLES.– Una joven resultó lesionada luego de sufrir una caída mientras circulaba en motocicleta sobre la avenida Pedro Antonio Santos, durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, entre las calles Reforma y Tetuán, en la colonia Cuauhtémoc. En el lugar, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindaron auxilio a María Fernanda G., de 23 años de edad, con domicilio en la colonia La Pimienta.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven conducía una motocicleta Italika tipo cross, de color amarillo con negro, cuando la unidad derrapó de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control y cayera al pavimento.

Aunque portaba casco de seguridad, el impacto fue considerable, por lo que quedó inconsciente por algunos minutos y presentó lesiones en la clavícula, motivo por el cual fue trasladada a una clínica del IMSS para su atención médica.

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Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho, mientras que un familiar de la joven se hizo cargo del resguardo de la motocicleta.